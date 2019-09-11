بقدرات "خارقة".. بائع ماكر يسرق مئات الزبائن

A + A -

بذكائه وقدراته العجيبة، تمكن شاب ياباني من سرقة حسابات بنكية لمئات الأشخاص خلال عمله بائعا في أحد المحلات التجارية، وذلك بواسطة ذاكرته الحديدية، التي مكنته من حفظ بيانات البطاقات الائتمانية.

واستطاع يوسوكي تانيغوشي البالغ من العمر 34 عاما، حفظ بيانات بطاقات ائتمان خاصة بـ1300 شخص، بما في ذلك اسم الشخص ورقم البطاقة المكون من 16 رقما، وتاريخ الانتهاء ورقم الأمان، وذلك خلال الثواني المعدودة التي تتم فيها عملية الشراء في المتجر الذي يعمل به.

وكان الشاب يحفظ البيانات إلى حين كتابتها على دفتر خاص به، ثم يستخدمها في التسوق الإكتروني ليشتري المنتجات، ثم يبيعها للمتاجر ليحصل على النقود وينفقها على إيجار منزله وشراء الطعام وغيرها من حاجياته.

ونجحت السلطات في إيقاف الشاب، من خلال عملية شراء قام بها إلكترونيا، إذ اشترى حقيبتين باهظتين ووضع عنوان منزله عنوانا للاستلام، حسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

وبتفتيش الشرطة لمنزله، عثرت السلطات على دفتره "الأسود"، وبه بيانات 1300 بطاقة ائتمان، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتعرف على المبلغ الكلي الذي حصل عليه من عمليات السرقة التي قام بها.