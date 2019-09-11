كل المناهضين لايران مثل 'بولتون' سيغادرون الساحة ؟

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اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان كل المناهضين لايران مثل جون بولتون سيغادرون الساحة.





وكتب ربيعي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان بولتون كان قد وعد العام الماضي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنهار بعد اشهر.

واضاف المتحدث باسم الحكومة الايرانية: نحن مازلنا صامدين وهو قد رحل (من البيت الابيض).

وتابع ربيعي: انه مثلما غادر المناهضون لايران الساحة الواحد تلو الاخر، فانه ومع طرد اكبر حماة الحرب والارهاب الاقتصادي، سيواجه البيت الابيض عائقا اقل لادراك حقائق ايران.