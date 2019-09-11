12 معلومة عن جون بولتون

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1- أحد صقور الحزب الجمهوري المتشددين.
2- كان له دور في إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.
3- تولى عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريغان وجورج بوش الأب.
4- عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.
5- دعم قرار غزو العراق بقوة عام 2003.
6- أصبح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عام 2005.
7- يتبنى استراتيجية الحروب الوقائية لحماية الأمن القومي الأمريكي.
8- يدعو لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية وإيران.
9- صاحب مقولة "القصف هو السبيل الوحيد لإيقاف النووي الإيراني".
10- يتبنى مواقف متشددة ضد روسيا.
11- يعارض انضمام أمريكا للمحكمة الجنائية الدولية.
12- تسلم منصبه رسميا مستشار الامن القومي في 9 أبريل/ نيسان 2018 خلفا لهربرت ماكماستر.