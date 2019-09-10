الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من خططها لضم غور الأردن

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حذرت الأمم المتحدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن خطته بضم غور الاردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه لن يكون لها "أساس قانوني دولي".



وأعلن نتانياهو عن قراره المثير للجدل في إطار استعداداته للانتخابات التي ستجري في 17 أيلول، كما قال ان إسرائيل ستضم المستوطنات في الضفة الغربية.



أكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ "موقف الأمين العام كان دائمًا واضحًا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام".



وقال ان "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي"، مشيرًا إلى أنّه "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال انعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين".



ويشكل غور الأردن نحو ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل في حرب عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.