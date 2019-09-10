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صورة أثارت الجدل والاعجاب...وقف 6 ساعات متواصلة في الطائرة لتتمكن زوجته من النوم بأريحية!

10
SEPTEMBER
2019
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في واقعة اختلف بشأنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظل رجل واقفاً لمدة ست ساعات على متن طائرة حتى يمكّن زوجته من النوم بأريحية والاستلقاء على ثلاثة مقاعد أثناء إحدى رحلات الطيران.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد كان مدرب التنمية البشرية الأميركي كورتني لي جونسون، أول من أعلن عن هذه الواقعة بعد أن نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للرجل أثناء وقوفه في ممر الطائرة، وعلق عليها قائلا: «لقد وقف هذا الرجل ست ساعات حتى تتمكن زوجته من النوم بأريحية على 3 مقاعد. هذا هو الحب».

وتلقت الصورة أكثر من 16 ألف إعجاب، ومئات من التعليقات، وسرعان ما أثارت جدلاً، مع عدم اتفاق الكثيرين مع وصف جونسون لهذه اللفتة بأنها «حب»، حيث انتقد الكثيرون الرجل وزوجته، التي اتهموها بالأنانية.

وعلق أحد الأشخاص قائلاً «إذا كان هذا هو الحب، فأنا أفضل أن أكون وحيدا»، في حين قال آخر: «ليس حب بل استغلال. تصرف زوجته غير مفهوم تماما».

وتعجب عدد من الأشخاص من سماح مضيفات الطائرة له بالوقوف كل هذه المدة مشككين في صحة ومصداقية الصورة.

المصدر : الشرق الأوسط

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