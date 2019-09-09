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وجدا 120 ألف دولار فجأة في حسابهما.. ثم وقعت "المأساة"!

9
SEPTEMBER
2019
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هبطت ثروة ضخمة على زوجين أميركيين بعدما وجدا فجأة 120 ألف دولار مودعة بحسابهم المصرفي، لكن الأمر تحول لاحقا إلى مأساة حقيفية.


وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأحد، فإن الزوجين روبرت وليامز وزوجته، تيفاني، من ولاية بنسلفانيا، لم يصدقا نفسيهما، وراح ينفقا معظم هذا المبلغ خلال أسبوعين.


وبدأت القصة في أواخر مايو الماضي، عندما أودع مصرف BB&T مبلغ 120 ألف دولار بالخطأ في حساب الزوجين، اللذين لم يسألا من أين جاء المبلغ.


وعلى الفور، سارع الزوجان إلى شراء سيارة ودفع فواتير وإغداق الأموال الأصدقاء، إذ منحوهم مبلغ 15 ألف دولار.


وبحلول 19 يونيو، كان الزوجان قد أنفقا أكثر من 107 آلاف دولار، عندما اتصل بهما البنك، طالبا إعادة المبلغ الذي أنفقاه.


وقالت الزوجة للبنك إنها ستتحدث مع زوجها لكي يضعا خطة لسداد الأموال.


لكن الزوجين اختفيا، مما دفع البنك إلى الاتصال بـالشرطة الأميركية، التي تمكنت من إيقافهما.


وذكرت "واشنطن بوست" أن روبرت وزوجته تيفاني مثلا أمام المحكمة بعد توجيه الاتهام لهما بالسرقة.

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