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جنرال اسرائيلي: نصر الله يعلم الحمض النووي الإسرائيلي

8
SEPTEMBER
2019
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 علق ضابط إسرائيلي رفيع المستوى على التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل.

وقال ضابط إسرائيلي مسؤول عن فيلق القدس في الجيش الإسرائيلي، إن قاسم سليماني، قائد الفيلق الإيراني يعرف إسرائيل جيدا، لكن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أفضل منه، كونه يعلم "DNA" (الحمض النووي) الإسرائيلي.

وأجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، السبت، حوارا مطولا مع العميد درور شالوم، رئيس قسم الأبحاث بالجيش الإسرائيلي، جاء فيه أن الإيرانيين يحاولون معرفة الثقافة الإسرائيلية، وإن حال البعد الجغرافي دون ذلك، ولكنهم يحاولون بالفعل عبر مساعدة نصر الله لهم.

وأوضح الجنرال شالوم أن نصر الله وسليماني أصدقاء، ويتفقان في كثير من العوامل المشتركة، ولكن نصر الله يفوقه علما وفهما للثقافة الإسرائيلية، وللداخل الإسرائيلي، حتى إن نصر الله يعلم الحمض النووي الإسرائيلي نفسه، وغالبا، ما يعتمد الإيرانيون في فهمهم لإسرائيل على نصر الله والحزب اللبناني.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أن نصر الله لا يريد مواجهة إسرائيل، على عكس الجنرال سليماني، الذي يختلف معه في ذلك، حيث يرغب قائد فيلق القدس الإيراني مواجهة إيران، عبر الكوادر الإيرانية الموجودة في سوريا.

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