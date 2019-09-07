الزعيم الكوري الشمالي يندد بعدم استعداد سلطات بلاده مع اقتراب الإعصار “لينغ لينغ”

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هاجم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المسؤولين الكوريين الشماليين لعدم استعدادهم مع اقتراب الإعصار “لينغ لينغ”، وفق ما نقلت الصحافة الرسمية.

ويتوقع أن تضرب العاصفة الشديدة كوريا الشمالية بعد ظهر السبت، بحسب وكالة الأرصاد الكورية الجنوبية.

ونظم كيم، يوم الجمعة، اجتماعا طارئا حذر فيه من الأخطار “الوشيكة” للإعصار، لكنه أسف لعدم استعداد السلطات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقال كيم خلال الاجتماع إن المسؤولين الكوريين الشماليين “لا يزالون على الموقف نفسه وهم عاجزون في مواجهة الإعصار ولا يدركون خطورته”.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أنالجهود للتقليل من أضرار الإعصار هي “نضال هائل”، مشددا على وجوب أن يبقى الجيش وفيا لواجبه المقدس القاضي بحماية المواطنين.

وفي كوريا الجنوبية، تم إلغاء أكثر من 270 رحلة وحرم نحو ثلاثين ألف منزل من التيار الكهربائي وأغلقت المتنزهات والحدائق بسبب الرياح الشديدة.

وتجاوزت عين الإعصار الساحل الكوري الجنوبي وبات في منطقة البحر الأصفر ويتجه شمالا.

ورغم ذلك، تعرضت كوريا الجنوبية لرياح بلغت سرعتها 125 كلم في الساعة، علما أن رجلا سبعينيا قضىنحبه في مدينة بوريونغ التي تبعد 140 كلم جنوب غرب سيئول.