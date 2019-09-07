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ترامب يعلق على صفقة السجناء بين روسيا وأوكرانيا

7
SEPTEMBER
2019
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن التبادل التاريخي للسجناء بين روسيا وأوكرانيا "قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام"، مهنئا البلدين اللذين يخوضان نزاعا منذ 5 أعوام.

وبحسب ما نقلت رويترز، فإن ترامب كتب على موقع تويتر إن خبر تبادل السجناء بين موسكو وكييف "جيد جدا".

وكان الموفد الأميركي الخاص للمفاوضات الأوكرانية كورت فولكر، قد أعرب في وقت سابق عبر تويتر عن "سروره برؤية البحارة الأوكرانيين يعودون إلى الوطن وتبادل السجناء بين أوكرانيا وروسيا".

وأضاف: "آمل أن يساهم ذلك في دينامية جديدة من أجل عمليات تبادل أخرى للسجناء وتمديد وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في التنفيذ التام لاتفاقات مينسك" التي وقعت العام 2015.

وصرح مسؤول في الخارجية الأميركية لفرانس برس: "نرحب بمؤشرات حوار أكثر صلابة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا "دعم الجهود" التي يبذلها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي من أجل "حل دبلوماسي".

وفي السياق نفسه، رحب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، السبت، بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مناشدا الطرفين ‘حراز "تقدم جديد" لإنهاء النزاع.

وقال لودريان في بيان "إنها بادرة تظهر استعداد روسيا وأوكرانيا لاحياء حوارهما (...) ستدعم فرنسا إلى جانب ألمانيا، جهود الجانبين بهدف تحقيق تقدم ملموس جديد في الأسابيع المقبلة".

ويتوجه لودريان ووزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إلى موسكو، الاثنين، لإجراء أول محادثات رفيعة المستوى "2 + 2" مع نظيريهما الروسيين منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأضاف لودريان أن "النزاع الأوكراني سيكون في صلب جدول أعمال مجلس التعاون الفرنسي الروسي بشأن المسائل الامنية".

وأضاف "تراوح الأولويات بين ترسيخ وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وإزالة الألغام والخطوات الإنسانية العاجلة لسكان منطقة دونباس".

كما دعا لودريان إلى بذل جهود جديدة لتنفيذ اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار لعام 2015، "من أجل ضمان الافراج عن جميع الأسرى الذين اعتقلوا في هذا النزاع".

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