سرقة بيانات البطاقات البنكية عبر ماكينات الصرف في إندونيسيا

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كشف مقطع فيديو، عن خدعة يتعرض لها السياح، في جزيرة بالي الإندونيسية، وتمكن اللصوص من سرقة أموالهم في البنوك، عبر معرفة أرقام حساباتهم البنكية وكلمات المرور.

ونشرت مجموعة Kuta Community، على صفحتها في "فيسبوك"، الشريط الصادم، وفيه ظهر بعض المحتالين، وهم يقومون بتركيب جهاز في ماكينة الصرف الآلي ويمكنه التقاط بيانات عميل البنك، خلال عملية سحب الأموال، وهو ما يسمح للسارق بسحب الأموال بسهولة دون إثارة شكوك البنك، وبعد ذلك يبدأ "الكابوس المريع" بالنسبة للسائح البائس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الشرطة في بالي أعلنت، في وقت سابق من 2019، القبض على 4 رومانيين لارتكابهم تلك الجريمة حيث صنعوا بطاقات مزيفة بها بيانات الضحايا وسحبوا أموالا من حساباتهم. ولكن الفيديو الحالي، لا علاقة له بتلك القصة.