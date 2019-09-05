living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماليزيا: اتهام روسيا بحادثة "إم إتش-17" لسوء العلاقات مع الغرب

5
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن اتهام روسيا بحادثة تحطم الطائرة الماليزية "إم إتش-17" فوق دونباس يعود لسوء العلاقات بين الغرب وموسكو.
 
وذكر مهاتير محمد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "أعتقد أن روسيا ليس لديها أفضل العلاقات الآن (مع الغرب)، ولكن من ناحية أخرى هناك ضرورة لإيجاد دولة مذنبة ترتبط بمدفوعات التأمين".
 
وأضاف: "في حال التمكن من العثور على دولة تتحمل مسؤولية المأساة، عندها سيتمكن أقرباء الضحايا من تقديم مطالبهم بشأن مدفوعات التأمين، وبالطبع أقارب الضحايا لا يشككون بنتائج التحقيق. لكن في حال روسيا كانت مذنبة فسيتعين عليها دفع تعويض عن الحادث".
 
وسبق أن انتقد رئيس وزراء ماليزيا مواقف الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا في قضية تحطم "إم إتش 17" قائلا إن هذه الدول ليست مهتمة بالكشف عن الأسباب الحقيقية للكارثة، بل تسعى إلى استغلالها لإلقاء اللوم على روسيا.
 
وتحطمت الطائرة المتوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 إثر استهدافها بصاروخ قرب مدينة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، ما أودى بأرواح جميع ركابها الـ298.
 
واتهمت حكومة كييف سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد بإسقاط الطائرة، لكن الأخيرتين أكدتا عدم امتلاكهما أسلحة قادرة على ضرب أي هدف على هذا الارتفاع.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout