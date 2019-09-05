living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصدفة البحتة.. سباق دراجات يكشف جريمة فوق سطح مبنى!

5
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، أنها اكتشفت، على هامش طواف "فويلتا" للدراجات الهوائية، وجود نبات الحشيش مزروعا على سطح مبنى، التقطتها كاميرات السباق "بالصدفة البحتة".

وأوضحت الشرطة أنه "أثناء قيام مصور على متن مروحية، بتصوير الأجزاء الأخيرة من المرحلة الثامنة للطواف، السبت، أظهرت كاميرا البث المباشر وجود نباتات من القنب الهندي الذي ينتج منه الحشيش، على سطح أحد المباني في إقليم كتالونيا".

وفتحت شرطة الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، تحقيقا بعدما انتشرت هذه اللقطات بشكل كبير على مواقع التواصل، قبل أن تصادر نحو 40 نبتة، الثلاثاء، حسبما أفادت متحدثة باسم الشرطة.وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية توقيف خلال المداهمة، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن زارعي هذه النباتات.

ويعد طواف "فويلتا" المقام حاليا، واحدا من أبرز 3 سباقات للدراجات الهوائية في أوروبا، مع طواف فرنسا الدولي وطواف "جيرو" الإيطالي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout