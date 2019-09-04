بالصور إيفانكا ترامب تجذب الأضواء بإطلالتها الجديدة...

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وصلت الابنة الرئاسية ومساعدة البيت الأبيض إلى بوغوتا، كولومبيا، في مهمة للنهوض بمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، التي أطلقتها إدارة ترامب هذا العام، وجذبت إطلالتها المميزة الجمهور.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي بكثرة صور مستشارة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، خلال زيارتها إلى أمريكا اللاتينية حيث اختارت قصة شعر قصيرة وثوبا أزرق مع حزام أحمر يبلغ ثمنه 170 دولارا وارتدائها ثوبا ناصع البياض عند وصولها إلى العاصمة بوغوتا.

وتخلت إيفانكا عن علامتها المميزة وهي شعرها الطويل وقامت باستبداله بقصة على طول الكتف، وبرأي صحيفة ديلي ميل، كان على إيفانكا تقصير شعرها أكثر من ذلك.

وعلق المستخدمون على إطلالتها الجديدة، حيث اختلفت الآراء بين الإيجابية والسلبية، وأعجب بعضهم بالمظهر وقالوا أنها متميزة جدا، أما آخرون فأبدوا اشتياقهم لمظهرها القديم.

وكتب أحدهم على تويتر، يبدو أن إيفانكا تحضر نفسها لحملة الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت مستخدمة أخرى، من يكترث لشعر إيفانكا القذر، نحن من دفعنا ثمنه، وهي لم تنتخب لتمثلني بأي طريقة.