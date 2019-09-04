"أطول شجرة" في الأمازون تنجو من الحرائق

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قال باحثون بريطانيون وبرازيليون إن "أطول شجرة" في الأمازون يبلغ ارتفاعها 88 مترا، ليست مهددة بالحرائق التي تجتاح مناطق شاسعة من الغابة المدارية.

وأشارت أعمال العلماء التي نشرتها الأمانة العامة للعلوم والتكنولوجيا التابعة لولاية أمابا إلى إن قطر الشجرة الواقعة في "محمية" للأشجار العملاقة في شمال البرازيل عند حدود ولايتي بارا وأمابا، يبلغ 5.5 متر، وهي من نوع "دينيزيا إكسيلسا".

وهذه الأشجار منتشرة في المنطقة لكن "يبلغ ارتفاعها عموما 60 مترا" على ما أوضح إريك باستوس المكلف تنسيق أعمال التحقيق التي أجراها في أغسطس باحثون من جامعة لوس فاليس دي جيكيتينيونيا وجامعتي كامبريدج وسوانسي البريطانيتين.

وقد تم رصد الأشجار بفضل مجسات جوية.

وأوضح الباحث "هذا اكتشاف مهم ومن واجبنا الحفاظ" على هذه الأشجار.

وسجلت السلطات البرازيلية 93175 حريقا في البلاد بين مطلع يناير والثاني من سبتمبر وهو عدد قياسي منذ 2010. وسجل 52% من هذه الحرائق في الأمازون.