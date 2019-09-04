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مجلة أمريكية تعدد الأماكن المحتملة لبدء الحرب العالمية الثالثة

4
SEPTEMBER
2019
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أصبحت الحرب الباردة من الماضي البعيد، لكن درجة التوتر في جميع أنحاء الكوكب تستمر في النمو. في هذا الصدد، حدد محللون أمريكيون خمسة أماكن يمكن أن تبدأ فيها الحرب العالمية الثالثة - ربما آخر حرب للبشرية.
 
بحر الصين الجنوبي:
في هذه المنطقة يمكن أن تتصادم مصالح قوتين عظميين - الصين والولايات المتحدة. بدأت الحرب بين بكين وواشنطن بالفعل، لكنها حتى الآن ليست سوى "حرب رسوم"، والتي ربما ستتحول إلى "حرب جسدية". وفقًا لمؤلفي مجلة "ناتشونال إنترست"، فإن انتهاك الاتفاقيات التجارية قد يجعل الشركاء السابقين "يخلعون قفازاتهم" ويبدأون العمليات القتالية العالمية.
 
أوكرانيا:
وفقا للأمريكيين، تذكر العالم مرة أخرى وجود أوكرانيا بعد حادثة كيرتش. حينها حاولت العديد من السفن الحربية الأوكرانية انتهاك الحدود المائية لروسيا، وتم إلقاء القبض عليها من قبل حرس الحدود الروسي. على الرغم من أنه عندما حرس الحدود في بلد ما يعتقل حرس حدود دولة أخرى، يسبب الضحك فقط، ويمكن أن يؤدي الاستفزاز التالي إلى زعزعة توازن القوى في أوروبا الشرقية.
 
منطقة الخليج:
أصبحت الأزمة السياسية في الشرق الأوسط شائعة منذ فترة طويلة. ولكن هذا لا يعني أن برميل البارود المشتعل ببطء لن ينفجر أبدًا. من المحتمل أن تتلاشى عاجلاً أم آجلاً، ولكنها قد تنفجر من أي تصادم غير مدروس بحذر. يمكن أن يكون محفز الحرب العالمية الثالثة الاضطرابات السياسية في إيران، والتي ستستفز الجمهورية الإسلامية للقيام بأعمال عدوانية ضد أعداء كثيرين.
 
شبه الجزيرة الكورية:
يلاحظ الأمريكيون انخفاض التوتر في المنطقة خلال العام الماضي. لكن، كما في الحالة السابقة، هذا لا يعني أن الحرب لا يمكن أن تبدأ هناك في أي لحظة. بقي عدد كبير من "أحجار العثرة" في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وأحدها إنتاج الأسلحة النووية. تواصل كوريا إنتاج الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية، على الرغم من استياء البيت الأبيض الواضح.
 
أي مكان آخر:
لا يخفي الأمريكيون حقيقة أنهم خلال العقد الماضي لم يتمكنوا من التنبؤ ببدء أي صراع عسكري. تبدأ الحروب دائمًا بشكل غير متوقع للقيادة الأمريكية، لذلك من الممكن أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة في أي مكان آخر لم يرد ذكره في هذه القائمة.
 
على الرغم من حقيقة أن واشنطن ستشارك في النزاع، إذا بدأت في أي من المناطق المذكورة أعلاه، وفقًا لتأكيدات الخبراء، فإن البحرية الأمريكية ليست مستعدة لحرب واسعة النطاق. وسيكون من الصعب جدا تصحيح الوضع.
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