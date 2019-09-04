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قناص بارع ينقذ فتاة من موت محقق

4
SEPTEMBER
2019
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ذكرت صحيفة بريطانية، أمس الثلاثاء، أن قناصا تمكّن من إنقاذ امرأة احتجزت كرهينة لدى خاطفها.
 
وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القناص تمكّن من إنقاذ امرأة احتجزت كرهينة لدى خاطفها، وذلك بعد أكثر من ساعتين من التفاوض الفاشل بين الشرطة والخاطف لإطلاق سراحها.
 
وأفادت الصحيفة أن كاميرات المراقبة الموضوعة داخل محطة مترو أنفاق مدينة "ناننينغ"، جنوبي الصين، قد أظهرت مشاهد لرجل اختار امرأة عشوائيا، وهددها بسكين، وسحبها بيده إلى إحدى زوايا المترو.
 
وأوردت الصحيفة أنه فور وصول أفراد من الشرطة الصينية بدأوا بالتفاوض مع الخاطف، الذي يدعى تسنغ هاو، ويعمل لدى مكافحة الإرهاب في الصين، لإخلاء سبيل المرأة، ولكنه رفض، ولم يكشف عن مطالبه والسبب من وراء اختطافها، بينما كان القناص يجهز سلاحه لقنص الخاطف.
 
 وأوضحت الصحيفة أن القناص الصيني أطلق رصاصته القاتلة على الخاطف، هاو، البالغ من العمر 42 عاما، من مسافة 200 قدم داخل محطة المترو، أصابت رأسه مباشرة، وتسببت بمقتله على الفور، بعدما حاول إيذاء الرهينة بالسكين، حيث جرى إطلاق سلاحها، ولم تصب بأذى.
 
ولم تكشف الشرطة الصينية بعد عن سبب الخطف، لكنه قدمت المشورة النفسية للضحية، وفقا لوكالة سبونتيك
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