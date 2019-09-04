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بعدما سبب دمارا كبيرا في الباهاما.. دوريان يقترب من فلوريدا

4
SEPTEMBER
2019
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بسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، فيما اقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته أمس الثلاثاء، وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون "قريبا بشكل خطر" من الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات الست والثلاثين القادمة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.

وقال فيليب بريف ديفيز، زعيم المعارضة في الباهاما بعدما حلق بطائرة لخفر السواحل الأميركي فوق أباكو "إنه مشهد مروع".

وقال للصحفيين في مطار ناساو بعدما عاد من الرحلة مع رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس "تقطعت السبل بتجمعات سكنية، ولا تزال المياه تغمر الطرق".

وقدر مينيس عدد القتلى بسبعة مع توقعات بارتفاع عدد الوفيات.

قوائم طويلة للمفقودين

ومع تعطل الهواتف -بما في ذلك خطوط الطوارئ- في جزيرتي أباكو والباهاما الكبرى وضع السكان قوائم لذويهم المفقودين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، ومقره مدينة ميامي، إن الأمواج الناجمة عن العاصفة كانت أعلى من المستويات العادية بما يتراوح بين 3.7 و5.5 متر.

وقال المركز في تقرير في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12 ليلا بتوقيت غرينتش) إن الإعصار دوريان محمل برياح سرعتها 175 كيلومترا في الساعة ويتحرك في اتجاه الشمال الغربي وإنه على بعد 170 كيلومترا شرقي كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وقال المركز: "من المتوقع أن يظل دوريان إعصارا قويا خلال اليومين القادمين".

ولن يتضح على وجه الدقة حجم الدمار الذي خلفه دوريان في جزر الباهاما إلا عندما تمر العاصفة وتدخل طواقم الإنقاذ المنطقة. وضرب الإعصار جزر الباهاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن حوالي 13 ألف منزل في الباهاما ربما دُمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان إن جزر أباكو في شمال الباهاما قد تحتاج أغذية لنحو 14500 شخص وإن جزيرة الباهاما الكبرى قد تحتاج أغذية لنحو 45700 شخص. وتستند التقديرات المبدئية إلى تقييم لممثلي دول الكاريبي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تويتر إنها "تنقل جوا مواد إغاثة حيوية مثل الأغطية البلاستيكية ومستلزمات صحية وحاويات مياه" من ميامي إلى الباهاما. وقال خفر السواحل الأمريكي إن أربع طائرات هليكوبتر تابعة له تساعد في جهود الإغاثة الإنسانية.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار دوريان فلوريدا خلال الليل قبل أن يضرب برياحه القوية وأمواجه الخطيرة سواحل جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وأصدر حكام تلك الولايات أوامر بالإخلاء في المقاطعات الساحلية.

وطلب خبراء الأرصاد من سكان فلوريدا الاستجابة لأوامر الإخلاء الإلزامية السارية الآن في تسع مقاطعات على الأقل.

 

 

 

 

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