مسؤول برازيلي لماكرون: “سأجعلك مثل الدجاجة”

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أثار التراشق الكلامي الدائر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والبرازيلي جايير بولسونارو، المصارع الأسبق، سفير السياحة البرازيلي، رينزو جرايسي.

ووصف المصارع الأسبق الرئيس الفرنسي بـ “المهرج”، كما هدد بخنقه، حيث قال في فيديو نشره عبر “تويتر”: “إن النار المشتعلة هي فقط تلك التي تدور داخل القلوب البرازيلية وقلب رئيسنا، أيها المهرج”.

وأضاف جرايسي في حديثه الموجه لماكرون: “تعال إلى هنا، سوف أمسكك من عنقك، كالدجاج… ولن تخدعني”. بحسب شبكة “فوكس نيوز”.

وأضاف السفير البرازيلي في المقطع المسجل “إن بعض الناس سيخافون لأنني لقبته بالدجاجة، ذلك لأنني كنت أشكك في رجولته… لقد رأيت كثيرا من الرجال الشواذ الذين هم أكثر رجولة من هذا المعتوه”.

ويخوض الرئيسان البرازيلي والفرنسي، حالة من الجدال السياسي، حيث يلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون، ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.

في المقابل تعرض ماكرون لهجمة كبير من قبل ساسة برازيليين وعلى رأسهم رئيس البلاد، ووصلت السخرية إلى تهكم بولسونارو على زوجة ماكرون.

حيث كتب الرئيس البرازيلي “قارن بين مظهري زوجتي ميشيل التي تبلغ من العمر 37 عاما، وبريجيت زوجة ماكرون التي تبلغ من العمر 66 عاما”، ووصف عدد كبير من رواد مواقع التواصل والساسة التعليق بأنه “متحيز جنسيا”.

وكان ماكرون قد رد الأسبوع الماضي على تصرف بولسونارو، بقوله إن النساء البرازيليات يشعرن على الأرجح بالخزي من الرئيس البرازيلي.