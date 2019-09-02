مع العودة للمدرسة.. 5 نصائح لا غنى عنهم

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بدأت السنة الدراسية الجديدة في بعض الدول العربية، حيث تعلن الأسر حالة الطوارئ لتحفيز الأطفال وكذا المراهقين على الدخول بحماس إلى حياتهم المدرسية جديدة أو الانتقال إلى صف جديد.

ويقول موقع "ويب طب" إنه من المهم التحدث مع الأطفال والمراهقين بشأن خطط السنة الدراسية، وتوقعاتهم لها، ووضع حلول لمخاوفهم، وذلك بإتباع 5 نصائح:

الحديث المنزلي

ينبغي إجراء محادثة في المنزل بخصوص السنة الدراسية المقبلة، وكتابة قائمة بالأمور، التي يحتاج إليها الطفل في السنة الدراسية الجديدة.

من المهم أن يتشارك الأهل والطفل في اتخاذ القرارات بخصوص الأمور التي يتوجب القيام بها، ومتى ينبغي القيام بها.

فحص الكتب

ينبغي فحص الكتب المدرسية التي يحتاج إليها الطفل عند الحصول عليها، ويكون ذلك قبيل بدء الدوام المدرسي.

وعند استلام الكتب، من المهم تصفحها مع الطفل وإعطاءه ملخصا عما سيدرسه في هذه السنة، لكن بطريقة مشوقة ومشجعة.

ولا تنسوا إعداد مكان مرتب ومريح لوضع المواد التعليمية.

تحضير جدول زمني

ينبغي تحضير جدول زمني للشهر الأول، يشمل الأيام التعليمية وأيام الإجازات، والاتفاق مع الطفل مسبقا على ساعات النوم.

لكن عند الحديث عن هذا الموضوع مع المراهقين، فإنه قد يكون حساسا، ورغم ذلك يجب الاتفاق على ضرورة تغيير نظام الساعات الذي كان متبعا خلال العطلة، لكي يعودوا إلى النوم مبكرا، نسبيا، ولكي يكونوا يقظين خلال النهار.

قائمة الأطعمة

ينبغي إعداد قائمة بالأطعمة التي يفضلها الطفل إذا كانت المدرسة لا توفر وجبة للأطفال.

تشخيص معين

ينبغي النظر فيما إذا كان عليكم إبلاغ المدرسة عن مرض معين مصاب به الطفل أو عن أي تغيير يذكر عليه إذا كان مريضا في السابق.