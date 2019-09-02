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الاستعداد النفسي للطلاق البريطاني-الأوروبي

2
SEPTEMBER
2019
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"جدد جواز سفرك، وحاول شراء ملصق كتبت عليها كلمة "GB" لسيارتك" هذه مقتطفات من نصائح يقدمها موقع البريكسيت الحكومي الجديد للبريطانيين الذين يخططون للسفر إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.

وتفيد صحيفة "الغارديان" أن البريطانيون الذين اعتادوا السفر بسهولة في كل أنحاء أوروبا قدمت لهم توصيات للتأكد من أن مدة صلاحية جواز سفرهم لن تتجاوز ستة أشهر، كما أنه سيكون عليهم دفع رسوم المكالمات في هواتفهم إذا أجروها من دول أخرى في الاتحاد الأوربي.

وأضافت الصحيفة: "وقيل لهم إنه يجب أن يتيحوا وقتاً إضافياً للتفتيش في الموانئ والمطارات، كما طُلب منهم التأكد من حصولهم على تأمين سفر لأن بطاقة التأمين الصحي الأوروبية، التي تغطي تكلفة الرعاية الصحية المقدمة في دول الاتحاد الأوروبي لن تكون صالحة في حالة خروج بريطانيا بلا اتفاق.

ويحذر موقع "Get Ready" الشركات من أنها قد تحتاج إلى تغيير علاماتها التجارية، كما أٌبلغت الشركات التي تتعامل مع بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بأنها قد تُحرم الوصول إليها.

The Guardian
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