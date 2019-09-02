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كوريا الشمالية تنفي اتهامات بأنها قرصنت ملياري دولار

2
SEPTEMBER
2019
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نفت كوريا الشمالية مزاعم جمعها ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية على البنوك وبورصات العملات المشفرة، متهمة الولايات المتحدة بنشر هذه الشائعات.

وأشار بيان للمتحدث باسم لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن "الولايات المتحدة وقوى معادية أخرى تنشر الآن شائعات تكشف عن سوء نيتها".

وأضاف البيان، أن "اختلاق مثل هذه الشائعات من قبل القوى المعادية ليس سوى لعبة قذرة هدفها تشويه صورة جمهوريتنا وإيجاد مبرر للعقوبات وحملة الضغط ضد بلادنا".

وخلال السنوات الأخيرة ألقي باللوم على بيونغ يانغ في سلسلة من الهجمات الإلكترونية استهدفت أغلبها شبكات مالية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وما يزيد على 12 دولة.

وأشار تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن "كوريا الشمالية استخدمت هجمات إلكترونية واسعة النطاق وشديدة التعقيد لسرقة بنوك وبورصات العملات المشفرة لتجمع ملياري دولار استخدمتها في تمويل برامج أسلحة دمار شامل".ويكمن جوهر الاتهامات الموجهة لكوريا الشمالية في صلتها بجماعة من القراصنة الإلكترونيين تسمى "لازاراس" متورطة معها في سرقة إلكترونية لمبلغ 81 مليون دولار من بنك بنغلاديش المركزي عام 2016، وهجوم في عام 2014 على استوديو "سوني" في هوليوود بالولايات المتحدة.

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