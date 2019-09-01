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فلوريدا تتأهب.. الإعصار "دوريان" يشتد ويبلغ الفئة الخامسة

1
SEPTEMBER
2019
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وكان دوريان تحرك صوب الشمال الغربي، أمس السبت، وهو يتجه ببطء في المحيط الأطلسي صوب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولينا الأميركية كما لا تزال ولاية فلوريدا أيضاً في طريقه.

وقالت السلطات التي تمثل التجمعات السكانية على طول الساحل الشرقي لفلوريدا إنّ على السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من أنّ أحدث التوقعات تشير إلى أنّهم قد يتفادون التعرض لاجتياح مباشر من الإعصار الخطير الذي بلغت قوته الدرجة الرابعة. وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن هناك "تغيراً ملحوظاً" منذ مساء الجمعة مع إظهار أحدت التنبؤات أن بؤرة العاصفة قد تتجه شمالاً وتبقى بعيدا في البحر.

كن المركز حذّر من أن مسار الإعصار يظل عصياً على التوقع وقد يشكل خطراً داهماً على جزر البهاما وعلى الملايين الذين يعيشون على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.

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وأضاف المركز أنّ دوريان محمل حاليا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى شمال غربي جزر البهاما يوم الأحد ويقترب من الساحل الشرقي لفلوريدا مساء الاثنين ويظل قربها خلال يوم الثلاثاء.

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