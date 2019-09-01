بريطانيا تكرّم الكلب «البطل» الذي أنقذ أوباما من متسلل للبيت الأبيض

A + A -

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن منظمة خيرية بريطانية معنية برعاية الحيوانات تعتزم تكريم كلب أميركي منع شخصاً من التسلل داخل البيت الأبيض والوصول إلى الرئيس وقتها باراك أوباما. وبتكريم الكلب، سيكون أول حيوان أجنبي يحصل على الجائزة من بريطانيا.

والكلب الذي يدعى هوريكين وصِف بأنه «بطل»، وذلك بعدما تغلب على رجل قفز من فوق سياج البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وطرحه أرضاً ليعتقله بعد ذلك أفراد الأمن من جهاز الخدمة السرية، وفقاً لموقع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

وقررت منظمة «بي دي إس إيه» البريطانية منح «وسام الاستحقاق» لـ«هوريكين»، والذي يعادل «وسام الإمبراطورية البريطانية»، ومن المقرر تسليمه إياه في مراسم خاصة تقام في لندن في أكتوبر المقبل.

ويقول الضابط مارشال ميرارشي الذي كان مسؤولاً عن الكلب هوريكين لمدة أربع سنوات إنه من نوع مالينو البلجيكي، إنه كان «أسطورة» داخل الخدمة السرية بعد الهجوم على البيت الأبيض. وتابع: «كان محباً للعمل وصاحب مواهب متميزة».

وعن تفاصيل دور الكلب في ليلة الهجوم، يقول ميرارشي إن الكلب واجه «ظروفاً أقوى من أي تدريب...اعتداء لم أشهده من قبل ضد أي كلب»، مضيفاً أن هذا الاعتداء القاسي «لم يمنع هوريكين من أداء واجبه».

وتعرض الكلب هوريكين للكمات وضربات من المتسلل بشكل متكرر، حتى قبض بفكيه على ذراعه ولم يستسلم أبداً رغم الإصابات التي لحقت به حينها، وساهمت في خروجه من الخدمة عام 2016.

وقالت جان ماكلوغلين، مدير منظمة «بي دي إس إيه» البريطانية، في بيان: «كان لديه مهنة متميزة في جهاز الاستخبارات الأميركية، وتخطى أمر الخدمة عندما حاول أحد المتطفلين الوصول إلى البيت الأبيض، ورغم تعرضه لاعتداء عنيف لم يتراجع أبداً عن أداء واجبه».