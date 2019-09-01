living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاري وميغان يستعدان لمغادرة بريطانيا.. والوجهة معروفة

1
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت صحيفة بريطانية، الأحد، أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل قد يسرعان في خططهما لمغادرة بريطانيا، حسبما قال أصدقاء لدوق ودوقة ساسكس.
 
وكان هاري وميغان انتقلا، في وقت سابق من هذا العام، للإقامة في قصر وندسور غربي لندن، بعد أن كانا يقيمان في بيت في محيط قصر كنسينغتون، حيث يعيش وليام وكيت دوق ودوقة كمبردج، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وسبق وأن خصص ولي العهد الأمير تشارلز أرضا لابنه الثاني هاري في مقاطعة هيرفوردشير لكي يقيم عليها منزله الخاص به، لكن يبدو أن هاري تراجع عن هذه الخطة.
 
ويقول أصدقاء الدوق والدوقة أن عدم اهتمام هاري بأرض هيرفوردشير يثير التكهنات بشأن استعداد الزوجين للتوجه إلى خارج البلاد، وتتربع مدينة لوس أنجلوس على قائمة الاحتمالات.
 
ويعتقد البعض أن دوق ودوقة ساسكس زارا سرا لوس أنجلوس، مسقط رأس ميغان وموطن أمها دوريا، التي ساعدت في اختيار مربية جديدة للطفل أرشي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout