living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاتل كنيدي يتعرض لطعنات داخل سجنه

1
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرض الفلسطيني سرحان سرحان المدان بقتل السناتور والمرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كندي للطعن بالسكين في أحد سجون كالفورنيا، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح من عدة طعنات.
 
وذكر موقع TMZ أن سرحان أصيب ظهر يوم 30 أغسطس في فناء السجن ونقل إلى المستشفى أمس الجمعة، بعد أن تعرض للطعن من قبل شريكه في الزنزانة في كالفورنيا.
 
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن دائرة السجون في ولاية كالفورنيا، أن "أفراد الشرطة تصرفوا بسرعة ووجدوا آثار طعن على جسد سرحان الذي نقل إلى مستشفى خارج السجن للعلاج" وأضافت دائرة السجون أن حالة سرحان "مستقرة الآن".
 
ويقبع سرحان البالغ 75 عاما في السجن منذ 50 عاما، بسبب إقدامه في لوس أنجلوس عام 1968 على اغتيال السيناتور كندي شقيق الرئيس جون كندي الذي قتل غيلة قبل ذلك.
 
وكان قد علل إقدامه على اغتيال هذا المرشح الرئاسي الأمريكي آنذاك بسبب دعم الأخير لإسرائيل.
 
ووجهت التهمة رسميا إلى سرحان في 17 أبريل 1969، وحكم عليه بعد ستة أيام بالإعدام داخل غرفة الغاز، وخفف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد ثلاث سنوات.
 
وفي مقابلة أجراها معه الصحفي البريطاني ديفيد فروست عام 1989، قال سرحان إنه أقدم على قتل كندي بسبب "دعمه اللامحدود لإسرائيل، وسعيه الدائم لإرسال 50 طائرة مقاتلة إلى إسرائيل لأذية الفلسطينيين".
 
وسرحان فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، وولد في القدس عام 1944 وكانت عائلته قد هاجرت من الأراضي الفلسطينية إلى الولايات المتحدة حين كان في الثانية عشرة من عمره.
 
وبعد انتقال العائلة من نيويورك إلى لوس أنجلوس، عاد سرحان وحده إلى الشرق الأوسط، ولم يحصل أبدا على الجنسية الأمريكية.
 
وخاطبه الشاعر المصري الكبير أمل دنقل مباشرة في قصيدة "الموت في الفراش" فقال له: "سرحان، يا سرحان. والصمتُ قد هدّك. حتى متى وحدك؟".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout