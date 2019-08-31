واشنطن تلاحق شركات وأفرادا ساعدوا كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات

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فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على شخصين وثلاث شركات، كما جمدت إحدى السفن بدعوى مساعدة الجهة المالكة لها كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الأممية.

وأعلنت الخزانة الأمريكية أن الشخصين المدرجين على القائمة السوداء هما المدعوين هوانغ وانغ كين، وتشين مي هسيانغ ويقيمان في تايوان واستخدما سفينة Shang Yuan Bao لضخ 1.7 مليون لتر من المنتجات النفطية لتزويد سفن تابعة لكوريا الشمالية بها في عمليتين خالفتا العقوبات الأممية.

كما طالت العقوبات شركتي النقل البحري Jui Pang Shipping وJuiZong Ship Management اللتين مقرهما تايوان، وJui Cheng Shipping التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.

وعلى الرغم من إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، احتجزت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري سفينة شحن كورية شمالية بدعوى نقل شحنات من الفحم خرقا للعقوبات الأممية.