10 إصابات في إطلاق نار داخل ملعب بولاية أمريكية

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لندن- عربي21 - أصيب 10 أشخاص جراء إطلاق نار داخل ملعب لكرة القدم في مدينة موبيل بولايا ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت مواقع محلية أمريكية عن الشرطة أن "أعمار المصابين تتراوح بين 15 و18 عاما"، مشيرة إلى أن خمسة من المصابين في حالة خطيرة.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار وقع أثناء مباراة لفريقين بمدرستين ثانويتين، دون الكشف عن أسبابه.

وذكرت المواقع أن الشرطة تحقق في أسباب إطلاق النار ومصدره وهي تستجوب عددا من شهود العيان.

ولفتت إلى أن الشرطة اعتقلت شخصين للاشتباه في صلتهما بإطلاق النار.

ويأتي هذا الحادث الجديد عقب عدة أحداث دامية شهدتها البلاد خلال آب/ أغسطس الجاري، كان أبرزها الحادثين الدمويين في ولايتي تكساس وأوهايو، حيث أسفر الأول عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين في في مدينة إل باسو بتكساس، بينما أدى الثاني إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وجاء بعد ساعات من مجزرة إل باسو.