أفعى قاتلة تروع مدينة ألمانية طوال أسبوع

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انتهت حالة الذعر التي كانت تخيّم منذ حوالى أسبوع على مدينة في غرب ألمانيا بعد الإمساك بأفعى كوبرا كانت طليقة فيها، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الجمعة.

وقالت بلدية هيرنيه في ألمانيا في تغريدة "تمّ الإمساك بالأفعى عند مدخل قبو أحد المنازل.. ولم يتعرّض أحد لإصابات".

وكانت هذه الأفعى الشديدة السمّية التي يبلغ طولها أكثر من متر قد فرّت، الأحد، من شقّة خاصة.

وضبطت حوالى 10 حيّة أخرى في منزل صاحبها.

وتمّ إخلاء 4 مبان في الحيّ. وتسنّى لحوالي 30 شخصا العودة إلى منازلهم صباح الجمعة، لكن حظر الدخول إلى الأقبية.

ونشر المحققون الدقيق في المبنى، على أمل أن تترك هذه الحيّة المتحدرة من آسيا، ذات اللدغة القاتلة أثرا لها.