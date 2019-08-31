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الغارديان: مخيمات نساء داعش... قنبلة موقوتة توشك على الإنفجار

31
AUGUST
2019
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نشرت صحيفة الغارديان مقالاً للكاتبة بيثان ماكيرنان بعنوان "هؤلاء النساء وحوش" يزرعن بذور خلافة جديدة في مخيم من الجحيم، في إشارة إلى نساء مقاتلي تنظيم داعش اللاتي يقبعن في مخيم في منطقة تدعى الهول.
 
تقول بيثنان التي زارت المخيم الذي يؤوي نساء وعائلات أفراد التنظيم ويقع في منطقة الهول ويطلق عليه اسم جبل الباغوز كما تسمية نساء أفراد التنظيم، إن "جبل الباغوز هو المكان الذي تزرع فيه بذور عودة هذة الجماعة".
 
وصف القيادي في قوات سوريا الديمقراطية الفريق أول، مظلوم كوباني، في لقاء مع الصحيفة، المخيم بـ "القنبلة الموقوته التي توشك أن تنفجر" مضيفاً أنه لا يوجد أمامهم حل آخر.
 
وقال إن المناطق التي كان يحكمها التنظيم أصبحت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، وإنه "حتى لو رحل المقاتلون الأجانب فإن هذا لن يغير من الأمر سيئاً إذ أن أغلب مقاتلي التظيم سوريون وعراقيون".
 
وأضاف "إذا لم يتم إعادة تأهيل هؤولاء المتشددين فإن مشكلة التطرف ستستمر لسنوات عديدة قادمة".
 
وتشير الكاتبة إلى أن تقارير حديثة صدرت عن البنتاغون والأمم المتحدة تفيد بأنه وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يستعيد التظيم عافيته في سوريا إلا أن احتمالية تمرد أفراده أو خلاياه النائمة عال جداً.
 
ويصف مسؤولون أميركيون التنظيم بالنشيط جداً داخل المعتقلات، وانه يتخذها كحاضنات مؤقته لتفريخ جيل جديد من المتشددين".
The Guardian
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