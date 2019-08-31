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أعلنت موسكو عن هدنة في إدلب ينفذها الجيش السوري من طرف واحد، باعتبار أن الطرف الآخر المقابل هو جبهة النصرة وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي لا يشملها وقف النار وفقاً لمقررات مجلس الأمن الدولي وتفاهمات أستانة وسوتشي. ونجاح تطبيق الهدنة يتوقف على نجاح القيادة التركية بفرض التزام جبهة النصرة ومَنْ معها بمقررات سوتشي التي تنصّ على منطقة منزوعة السلاح تضمن فتح الطريق الدولية بين حماة وحلب وبين اللاذقية وحلب. ما يعني انسحاب جبهة النصرة من مرعة النعمان التي كان الجيش السوري بدأ تنفيذ عملية عسكرية لدخولها، وكذلك الانسحاب من جسر الشغور ومن سراقب، وسيظهر موقف النصرة ومن معها اليوم مدى فعالية الحديث عن الهدنة، ومدى قدرة الأتراك على توظيف الانتصارات التي حققها الجيش السوري لفرض الالتزام بالانسحاب على النصرة.