طفل مصاب بالتوحد رفض وضع حزام الأمان على متن الطائرة...'دفع الوالدة الى مشاركة منشور على فيسبوك'!

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تعرّض الطفل الأميركي برايسن، يبلغ من العمر 4 سنوات ويُعاني من التوحّد، لحالة اضطراب شديدة على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران يونايتد ايرلاينز متوجهة من سان دييغو إلى هيوستن.



ونقل موقع CNN عن والدة الصبي لوري غابرييل من سيبرس تكساس، قولها إن برايسن أزال حزام الأمان الخاص بمقعده مباشرة قبل الإقلاع، قائلًا إنه يريد الجلوس على الأرض.



وأضافت: "كان من المستحيل كبح جماحه كان يقاتلني أنا ووالده... كنا نحاول إعادته إلى كرسيه وربط حزام المقعد لكنه بدأ بالركل والصراخ والضرب".



عندها قرّر طاقم الرحلة التدخل للمساعدة، فتقدمت منهم بعض المضيفات، وسمحن لبرايسن بأن يجلس في حضن والدته أثناء الإقلاع بينما كان الأب يمسك به.