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فاز بــ45 مليون دولار في اليانصيب.. واستعد لها بطريقة غريبة

30
AUGUST
2019
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انتظر لاجئ فيتنامي في كندا، فاز بستين مليون دولار كندي، (45 مليون دولار أميركي) في سحب يانصيب، 10 أشهر لتسلّم هذه الثروة الطائلة، لسبب شخصي "غريب جدا".
 
وقال بون ترونغ خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء في مدينة إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا "رحت أفكّر في تأثير هذه الجائرة على عائلتي. وخلصت إلى أنها ستغيّر أمورا كثيرة وحرصت على ضمان أن نكون مستعدّين للأمر"، وذلك بالاستعداد نفسيا لتسلم هذا المبلغ الهائل وتحديد طريقه إنفاقه.
 
وبعد 10 أشهر من اختياره الأرقام الصائبة في سحب اليانصيب الكندي التي دأب على اختيارها هي نفسها منذ عقود، توجه نحو هيئة اليانصيب الكندية لتسلم جائزته قائلا "نحن مستعدّون!".
 
ويعتزم ترونغ استخدام هذه الأموال لتسديد قرضه السكني، وفواتير أخرى، وأخذ إجازة قبل العودة إلى عمله كبستاني.
 
 وهو لم يخبر بعد أولاده الصغار بالجائزة التي فاز بها، حرصا منه على تلقينهم مبادئ العمل. وقال مازحا "قد أخبرهم بالأمر بعد 10 سنوات أو 20 سنة".
 
ووصل بون ترونغ (55 عاما) مع عائلته إلى كندا قبل 36 عاما، هربا من الحرب في فيتنام.
 
وقالت قريبته التي حضرت المؤتمر الصحفي "وصلوا إلى هنا معدمي الحال بعد الحرب في فيتنام وهم عملوا جاهدين. وأنا سعيدة لأجلهم".
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