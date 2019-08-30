رقم قياسي للإنفاق العسكري الياباني

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من المتوقع أن يسجل الإنفاق الدفاعي الياباني رقما قياسيا في العام المقبل حيث تعزز البلاد تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة وتشتري أسلحة أميركية متقدمة، وسط تهديدات من الصين وكوريا الشمالية.

ويزيد طلب وزارة الدفاع البالغ 5.32 تريليون ين (50.3 مليار دولار) للعام المالي 2020، الذي صدر يوم الجمعة، بنسبة 1.2٪ عن العام الحالي، وقد يرتفع أكثر إذا وافقت اليابان على دفع المزيد من تكلفة إرسال القوات الأميركية في البلاد.

وتحت ضغط الرئيس دونالد ترامب، كانت اليابان تشتري معدات عسكرية باهظة الثمن كوسيلة لتخفيض العجز التجاري الأميركي مع تعزيز التعاون الدفاعي.

ومن بين أكبر عمليات الشراء، 6 مقاتلات من طراز إف 35 بي شبحية بقيمة 14 مليار ين (132 مليون دولار) لكل منها، للنشر في عام 2024.