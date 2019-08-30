living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"محمد" في إنجلترا.. حقيقة الاسم بين "المعلن" و"الواقع"

30
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت بيانات رسمية بريطانية أسماء المواليد الأكثر رواجا في إنجلترا وويلز، خلال العام الماضي 2018.
 
وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن محمد كان من بين أكثر الأسماء التي يطلقها الأزواج على مواليدهم خلال ذلك العام.
 
وبالنسبة للمواليد الذكور، حل في المرتبة الأولى اسم أوليفر، حيث سمّي 5390 مولودا جديدا بهذا الاسم، وفي المرتبة الثانية جاء اسم جورج حيث سمّي به 4960 مولودا.
 
 
وفي المرتبة الثالثة، جاء هاري بواقع 4512 مولودا، وفي المرتبة الرابعة جاء اسم نوا (الاسم الإنجليزي للنبي نوح عليه السلام) حيث أطلق على 4107 مواليد.
 
وخامسا كان اسم جاء جاك، الذي أطلق على 3988 مولودا، وسادسا كان ليو بواقع 3721، وسابعا آرثر الذي سمّي به 3644 مولودا.
 
أما اسم محمد فقد حلّ في المرتبة الثامنة، إذ أطلق على 3507 مواليد.
 
وكان هذا الاسم دخل قائمة الأسماء العشرة الأكثر رواجا بين مواليد إنجلترا وويلز في عام 2016.
 
لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن اسم محمد هو بالفعل الأكثر رواجا بين مواليد بريطانيا، لكن المشكلة تكمن في طرق كتابة الاسم المتنوعة، وترجمته المتعددة عن العربية.
 
وحسب إحصاءات غير رسمية، يعيش في بريطانيا نحو 2.7 مليون مسلم، يمثلون نحو 5 في المئة من السكان.
 
ويقول مكتب الإحصاء  في بريطانيا إن أعداد المسلمين في البلاد ازدادت، بسبب ارتفاع عاملي الهجرة والمواليد. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout