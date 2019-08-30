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إسرائيل متخوفة وترامب لم يرد على مكالمات نتنياهو

30
AUGUST
2019
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كشفت قناة عبرية النقاب عن جهود "إسرائيلية" مكثفة لعرقلة عقد قمة أمريكية - إيرانية.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء امس، أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، حاول الاتصال بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مرة، ولكن الأخير لم يرد عليه.

 

وأفادت القناة العبرية بأن نتنياهو حاول أن يطلب من ترامب ألا يلتقي بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش قمة السبعة الكبار، التي عقدت بمنتجع بياريتز في فرنسا.

 

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن ترامب كان مشغولا بلقاءات قمة مع كثير من القادة والزعماء الدوليين، ولم يكن لديه وقت لتلقي اتصالات من نتنياهو، في وقت التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بظريف، وتباحثا حول تجديد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضحت القناة أن ترامب تلقى من ماكرون "ضوءا أخضر" لإجراء ظريف مباحثات أخرى في قمة السبع الكبار، غير لقائه بماكرون نفسه.

 

وأكدت القناة العبرية أنه وصلت معلومات لإسرائيل، الأسبوع الماضي، تفيد بأن ظريف يخطط لزيارة فرنسا على هامش قمة السبع الكبار، وتقدم أكثر من مسؤول أمريكي وإسرائيلي، على رأسهم السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، بالتواصل مع ترامب نفسه، للإعراب عن قلق "إسرائيل" من عقد قمة بين ترامب وظريف نفسه.

 

وأشارت القناة العبرية إلى أن هناك تخوفات إسرائيلية من عقد لقاء قمة بين ترامب ونظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الشهر المقبل، بعد "رفض ترامب عقد لقاء مع ظريف" في فرنسا، على هامش قمة السبع الكبار.

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