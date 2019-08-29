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حرائق الأمازون.. واشنطن "تخذل" داعمي البرازيل

29
AUGUST
2019
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قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم توافق على حزمة مساعدات طارئة قيمتها نحو 20 مليون دولار للمساهمة في مكافحة حرائق غابات الأمازون، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى مطلع الأسبوع.
 
وأوضح المتحدث، غاريت ماركيز، أن واشنطن مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة تلك الحرائق وأن أفضل وسيلة لتنفيذ ذلك هي عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية.
 
وأثارت الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة في الأمازون، والتي يطلق عليها "رئة العالم" قلقا دوليا.
 
وقال ماركيز في بيان: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة البرازيل في جهودها لمكافحة هذه الحرائق ولم توافق على مبادرة مشتركة من مجموعة السبع والتي لم تتضمن التشاور مع الرئيس جايير بولسونارو".
 
ولم يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جلسة الزعماء التي عقدت عن التنوع الحيوي والمناخ، الاثنين، وبسؤاله عن السبب، قال ماكرون إن ترامب لديه اجتماعات ثنائية.
 
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