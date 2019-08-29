بالفيديو - سحب سفينة وزنها 200 طن بأصبع واحد..!

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تمكن رجل جورجي من سحب سفينة ضخمة باستخدام أصبع واحد، وبات مؤهلا إلى دخول مجموعة "غينيس" للأرقام القياسية، وفق ما أظهر تسجيل مصور بثته "رويترز".

واستطاع جورجي روستوماشفيلي سحب سفينة تزن 200 طن باستخدام الأصبع الأوسط في يده اليسرى، وسط حضور عدد كبير من الجماهير الذين وثقوا هذه اللحظة النادرة بكاميرات هواتفهم.

وكانت السفينة التي تحمل اسم "تمارا 2" متوقفة على بعد 5 أمتار من الشاطئ، ولم تتحرك إلا عندما بدأ روستوماشفيلي بجرها نحوه، حيث تمكن من تحريكها وسط صيحات الحاضرين.

وأكدت لجنة تحكيم الأرقام القياسية الجورجية أن الرجل حقق رقما قياسيا من خلال سحب أثقل سفينة بأصبع.

وقال ممثل الاتحاد للأرقام القياسية إنهم يخططون للاتصال مع القائمين على موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية لتسجيل هذا الرقم القياسي العالمي الجديد.