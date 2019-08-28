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مذيعة أمريكية تعتذر من زميلها بعد تشبيهه بالقرد

28
AUGUST
2019
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قدمت مذيعة أمريكية الاعتذار وهي تبكي لزميلها من أصول إفريقية، بعد أن وصفته بـ "القرد" خلال عرض تقرير تلفزيوني.

وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" أن المذيعة أليكس هودسن، التي تعمل لدى قناة KOCO-TV في أوكلاهوما، أدلت بالتعليق أثناء عرض مقطع فيديو لقرد في حديقة حيوان محلية.

وعندما ظهر القرد على الشاشة، اقتربت هودسن، وهي أمريكية بيضاء، من زميلها وقالت له: "هذا القرد يشبهك"، لكنها في اليوم التالي ظهرت على الشاشة واعتذرت لزميلها.

وقالت: "لقد قلت بالأمس شيئا غير مدروس وآذيتك به.. أريدك أن تعلم من أعماق قلبي أنني أعتذر عما قلته، أعلم أن هذا خطأ وأنا أعتذر للغاية".

وقبل المذيع الاعتذار، لكنه قال إنه "جرح مشاعري للغاية"، مضيفا: "أتمنى أن تكون هذه لحظة نتعلم منها درسا وهي أن الكلمات لها وقع مؤثر للغاية، ولا شك في ذلك".

 

 
روسيا اليوم
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