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بسبب الإعلام.. الأمير هاري وميغان ماركل قد يغادران بريطانيا

28
AUGUST
2019
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يواجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، انتقادات كبيرة من الجمهور البريطاني في الأشهر الأخيرة، منذ انتقالهما إلى قلعة فروغمور.
 
وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إن دوق ودوقة ساسيكس، على وشك مغادرة بريطانيا إلى الخارج، بسبب تلك الانتقادات.
 
ولفتت الصحيفة إلى قول ريتشارد فيتزويليامز، الخبير في الشأن الملكي البريطاني، إن الزوجين وقعا في سلسلة من أخطاء العلاقات العامة، منذ معالجة ولادة طفلهما آرشي إلى الإصرار على الحفاظ على خصوصية تعميده، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأمير وزوجته سيغادران بريطانيا للانتقال إلى الخارج بدوام جزئي، بينما تستعد العائلة لرحلتها إلى جنوب إفريقيا هذا الخريف.
 
وأوضح أنه كان واضحا منذ شهور أنهما يشعران بالقيود بسبب الحياة الملكية التقليدية، وأضاف: "الأمير هاري يشعر أنه "لا يريد حقا" موقعه في المركز السادس في العرش البريطاني".
 
ولفتت الصحيفة إلى قول الأمير هاري، في تصريحات سابقة: "إذا كنت مولودا في العائلة المالكة، أعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر كما لو كنت لا تريد ذلك حقا"، مضيفا: "الذين طلبوا الشهرة لديهم موهبة طبيعية، ولكننا لا نريد أن نكون مجرد مجموعة من المشاهير".
 
وتابع: "بدلا من ذلك نستخدم دورنا من أجل الخير، إنه خط ضيق بين الإثنين، الأمير هاري وميغان ماركل، مضيفا: لكنني لن أعبره وأذهب إلى طريق المشاهير"، بينما تقول دانييلا إلسير، الخبيرة في الشأن الملكي: "نعم، إنهم يعيشون حياة ذات امتياز هائل، لكن الحاجة المستمرة للحفاظ على مستويات موافقة الجمهور، تجعلها مهنة مرهقة تأتي مع خسائر شخصية".
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