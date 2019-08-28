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أمريكا تأمل في إعادة بناء العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان

28
AUGUST
2019
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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تأمل بأن يكون خلاف حاد بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان حليفتي واشنطن قد وصل إلى منتهاه، ولكنها تعتقد أن التدريبات العسكرية التي قامت بها سول غير مفيدة.
 
وحسب "رويترز" قال المسؤول في لقاء مع الصحفيين في واشنطن إن كلا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد اتخذ خيارات "غير مفيدة" في هذا النزاع الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين سول وطوكيو إلى أدنى مستوى لها منذ عشرات السنين وألحق الضرر بالمصالح الأمنية الأمريكية.
وقال المسؤول "ما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى المنتهى ثم أفاجأ بغير ذلك فيما بعد. أتعشم أن يكون الطرفان قد أوضحا وجهات نظرهما".
 
وأضاف "ما زلنا نشارك بشكل نشط في محاولة جعل الطرفين يبدآن الآن إعادة بناء علاقاتهما".
 
وتحدث المسؤول شريطة عدم نشر اسمه في ضوء الحساسيات الدبلوماسية في الخلاف بين حليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين في آسيا.
 
وبدأت العلاقات بين سول وطوكيو في التدهور في أواخر العام الماضي عقب خلاف دبلوماسي بشأن تعويض العمال الذي تم استخدامهم بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية أثناء احتلال اليابان لكوريا.
 
وتفاقم هذا التدهور الأسبوع الماضي عندما أعلنت كوريا الجنوبية إلغاء اتفاقية لتبادل معلومات المخابرات مع اليابان على الرغم من ارتفاع حدة التوتر مع كوريا الشمالية وزيادة التحدي الذي تمثله الصين في المنطقة.
 
 
وقال المسؤول الأمريكي إن هذا الخلاف "ألحق ضررا كبيرا باحتمال استمرار اتفاقية تبادل المعلومات"، لكنه أضاف "لم نفقدها بشكل كامل.. نأمل أن تكون هناك فرص لاستعادتها".
 
وقال المسؤول بشأن التدريبات التي أجرتها كوريا الجنوبية يوم الأحد "نرى أن هذه التدريبات بالذات غير مفيدة". "هذه أفعال لا تسهم في حل المشكلة. إنها ببساطة تؤدي إلى تفاقهما. سنكون ممتنين إذا سمح الجانبان بتهدئة الأمور والعودة بجدية" إلى المفاوضات.
 
وبدأت قوات كورية جنوبية، يوم الأحد الماضي، تدريبات واسعة النطاق تستمر ليومين في محيط جزيرة تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها، مما دفع طوكيو للاحتجاج بعد أيام من إعلان سيئول إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع جارتها وهو ما زاد من تدهور العلاقات بينهما.
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