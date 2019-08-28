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نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل

28
AUGUST
2019
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بعد أن اشتد الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جرمان، فاجئ النجم البرازيلي الجميع بتغريدة مصحوبة بفيديو على "تويتر" معلنا مشاركته في مسلسل إسباني.
 
وظهر نيمار مرتديا الزي الأحمر وقناع الفنان الإسباني السريالي، سيلفادور دالي، الخاص بالمسلسل الإسباني "لا كاسا ديل بابيل" والتي تعني بالعربية "بيت الورق".
 
وكتب النجم البرازيلي (27 عاما) في تغريدة: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي أن أكون جزءا من مسلسلي المفضل والآن يمكنني مشاركة ذلك معكم".
 
وشارك نيمار في المسلسل، الذي تنتجه شركة "نتفليكس" الأميركية حاملا اسم "جواو" في الحلقتين السادسة والثامنة من الجزء الأخير الذي نشر في يوليو، ولم تعرض الحلقات التي شارك فيها بسبب تورطه في قضية الاغتصاب، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.
 
وبمجرد أن أعلن القضاء البرازيلي أن القضية سترفع بسبب عدم كفاية الأدلة، أعادت "نتفليكس" تحميل الحلقات وفيها نيمار.
 
ويتمتع المسلسل الإسباني "لا كاسا ديل بابيل" بأرقام قياسية في المشاهدة، حيث تخطى عدد متابعيه الـ34 مليون مشاهد في جميع أنحاء العالم في الأيام السبع، التي تلت العرض الأول للجزء الثالث.
 
يذكر أن نيمار قد غاب عن الثلاث مباريات، التي لعبها فريقه باريس سان جرمان بالدوري الفرنسي، في ظل عقده للعزم على الرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف الحالي.
 
وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية والإيطالية فإن الصراع محتدم بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم النجم البرازيلي، وتلوح في الأفق بوادر حسم العملاق الكتالوني للصفقة.
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