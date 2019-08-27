living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: لم أقترح ضرب الأعاصير بقنابل نووية... "إنها سخافة"

27
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما ذكره موقع "أكسيوس"، حول اقتراحه ضرب الأعاصير بقنابل نووية، قبل وصولها للسواحل الأمريكية، أمر "سخيف"، مشيرا إلى أنه من "الأخبار المزيفة".
 
وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لم أقل أني أريد ضرب الأعاصير الضخمة بالقنابل النووية، إنها سخافة، وأخبار مزيفة".
وذكر الموقع، في وقت سابق الاثنين، أن ترامب اقترح، استخدام القنابل النووية ضد الأعاصير التي تقترب من البلاد، مشيرا إلى أن حديثه جاء، خلال اجتماعات حول الأمن القومي.
 
ونسب موقع "أكسيوس" الأمريكي حديثا لترامب زعم أنه قال فيه: "لما لا نقصفهم عندما تبدأ في التشكل قبالة ساحل أفريقيا ثم تتحرك عبر المحيط الأطلسي، ونسقط قنبلة نووية في وسط الإعصار، وهذا يدمره".
 
وقال الموقع: "نقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ترامب قوله: لماذا لا يمكننا أن نفعل هذا، ووفقا له، فوجئ الحاضرون في الاجتماع باقتراح الرئيس الأمريكي".
 
 
ورفض البيت الأبيض طلب الصحيفة التعليق. ومع ذلك، وافق أحد أعضاء الإدارة على التحدث إلى المراسلين، دون الكشف عن هويته، دفاعًا عن رئيس الدولة. وقال المصدر إن الأفكار الأكثر تنوعًا تستحق المناقشة، وأن هدف ترامب هو حماية الولايات المتحدة من الكارثة هو هدف سام على أي حال.
 
وأشار المقال إلى أن فكرة تدمير الأعاصير بالقنابل النووية مقترحة منذ عقود عديدة، منذ خمسينيات القرن الماضي. ويعتقد العلماء أن القنبلة النووية ليس من المرجح أن تلحق الضرر بالإعصار فحسب، بل إنها ستصيب الهواء أيضًا بالمخلفات المشعة التي سينشرها الإعصار في وقت لاحق.
 
 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام قنبلة نووية كبيرة في المحيط الأطلسي ينتهك معاهدة التفجيرات النووية السلمية (PNET)، التي وقعت عليها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في عام 1976.
 
وتتعرض سواحل الولايات المتحدة الأمريكية بصورة دورية لأعاصير قوية، ففي عام 2017، تعرضت الولايات المتحدة لإعصار "هارفي"، الذي يعد أقوى إعصار يضرب اليابسة الأمريكية في الـ 12 عاما الأخيرة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout