الزوج المغدور يقاضي زوجته لإنجابها طفلا من حبيبها

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تحقق محكمة لندن في قضية رجل مخدوع قام بتربية ولد، اكتشف أنه ليس ابنه الحقيقي.

تبين أن الأب الحقيقي للطفل هو حبيب زوجته السابق، وعلم البريطاني بذلك عندما كان عمر الطفل ثمانية أعوام، ثم رفع دعوى قضائية وطلب من زوجته أن تعيد إليه المال الذي أنفقه على ابنها على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، يريد الرجل الحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية، بحسب صحيفة "ميرور".

وتقرر المحكمة الآن ما إذا كان من الممكن إخبار الصبي باسم والده الحقيقي، ادعى الرجل أن الطفل يجب أن يعرف الحقيقة، وكانت الزوجة ضد هذا.

ومنع القاضي إخبار الطفل عن الأب الحقيقي حتى، على حد تعبيره، "يحين الوقت". بالإضافة إلى ذلك، فقد منع الصحافة من ذكر أسماء الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بطريقة ما بهذه الدعوى.

يذكر أن مليونير في سينغافورة في 23 أغسطس/آب، رفع دعوى على عشيقته السابقة وطالب بإعادة مليوني دولار سنغافوري، ويدعي الرجل أنه قد أقرضها المال، وتصر المتهمة على أنها كانت هدية.