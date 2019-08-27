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بعد سخرية رئيس البرازيل من زوجته... ماكرون: هذه وقاحة منقطعة النظير

27
AUGUST
2019
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وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقادات لاذعة إلى نظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، بسبب ما وصفه سخرية البرازيلي من زوجته بريجيت.
 
قال ماكرون في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "ينبغي أن تشعر جميع نساء البرازيل بالخزي من رئيسهن، الذي يسخر من النساء".
 
وتابع "سخرية الرئيس البرازيلي لا يمكن وصفها إلا بأنها وقاحة منقطعة النظير".
ومضى "هذا أمر محزن، إنه أمر محزن له بالمقام الأول وللبرازيليين، وعلى النساء البرازيليات أن يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن".
 
واستطرد ماكرون "لأنني أكن الكثير من التقدير والاحترام لشعب البرازيل، آمل أن يصبح لديهم رئيس أهل للمنصب في القريب العاجل".
 
ويخوض الرئيسان البرازيلي والفرنسي، حالة من الجدال السياسي، حيث يلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون، ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.
 
في المقابل تعرض ماكرون لهجمة كبير من قبل ساسة برازيليين وعلى رأسهم رئيس البلاد، ووصلت السخرية إلى تهكم بولسونارو على زوجة ماكرون.
 
 
حيث كتب الرئيس البرازيلي "قارن بين مظهري زوجتي ميشيل التي تبلغ من العمر 37 عاما، وبريجيت زوجة ماكرون التي تبلغ من العمر 66 عاما"، ووصف عدد كبير من رواد مواقع التواصل والساسة التعليق بأنه "متحيز جنسيا".
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