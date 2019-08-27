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ترامب: لقائي مع روحاني خلال أسابيع أمر واقعي ولا نسعى إلى تغيير النظام في إيران

27
AUGUST
2019
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده وإيران ستتوصلان في نهاية المطاف لتسوية الخلافات بينهما، مؤكدا أن لقاءه نظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال أسابيع قريبة أمر واقعي.

وأعرب ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب لقاء بينهما اليوم الاثنين، على هامش قمة مجموعة "G7" في مدينة بياريتز الفرنسية، عن استعداده للقاء روحاني في حال توفر ما وصفه بـ "الظروف الصحيحة"، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا الاجتماع في غضون أسابيع "أمر واقعي".

وأضاف ترامب، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أنه يبدو أن الولايات المتحدة وإيران ستتوصلان في نهاية المطاف إلى اتفاق.

وتابع: "لدي حدس إيجابي، من المفترض أنهم لاعبون جيدون، إذا كنتم تفهمون ما أقصد. ولا يستطيعون فعل ما قالوا إنهم كانوا ينوون القيام به، لأنهم حقا سيواجهون في هذا الحال قوة قاسية جدا... أعتقد أنه سيرغب في عقد اللقاء لمعالجة الوضع".

وأردف الرئيس الأمريكي: "إيران دولة لها قدرات عظيمة، ولا نسعى لتغيير النظام فيها، لا نريد مثل هذه التغييرات لأن هذه البلاد عاشت أحداثا مماثلة، ولم تسفر عن أي نتيجة، ما نسعى له هو ألا تكون هناك أسلحة نووية وصواريخ باليستية".

وأوضح: "نريد أن يحدث ذلك في فترة زمنية قصيرة، أود أن أرى إيران دولة عظيمة لكن دون أسلحة نووية".

وأعلن ماكرون، في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي ذاته، عن انطلاق مناقشات حول عقد قمة بين ترامب وماكرون لخفض التوتر بين البلدين والتوصل إلى اتفاق محتمل حول تسوية الخلافات الحالية خاصة الملف النووي، مشيرا إلى أن اللقاء قد ينعقد في غضون أسابيع قريبة.

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