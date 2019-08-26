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وزير الخارجية الألماني متشدد في موقفه تجاه روسيا!

26
AUGUST
2019
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أفادت صحيفة "Welt" الألمانية بأن رؤساء وزراء 4 مناطق فدرالية ألمانية دعوا وزير خارجية بلادهم، هايكو ماس، لتحسين العلاقات مع روسيا، غير أنه رفض دعواتهم.
 
ويرى الكثير من الساسة الألمان أن موسكو يجب أن تشارك في عمل مجموعة الدول السبع "G7".
 
فأعلن رئيس وزراء منطقة ساكسونيا الفدرالية، ميخائيل كريتشمير، أنه من الضروري إنشاء المزيد من الصيغ للحوار مع موسكو، مشيرا إلى أن غياب الاتصالات معها ليس لصالح الجميع، غير أنه لم يذكر أن روسيا يجب أن تشارك بشكل إلزامي في مجموعة "G7".
 
من جهته قال رئيس وزراء منطقة تيورينغيا الفدرالية، بودو راميلوف، إن الغرب سيكون قد أظهر بصيرته عندما سيوافق على استئناف المفاوضات مع موسكو، وخاصة في إطار مجموعة الثماني الكبار "G8".
 
أما رئيس وزراء منطقة براندنبورغ الفدرالية، ديتمار فويدكي، فأشار إلى الأهمية الخاصة للحوار مع روسيا في ضوء الخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
 
ووافق رئيس وزراء منطقة ساكسونيا- أنحالتا الفدرالية، راينر حازيلوف، على موقف زملائه أيضا، معبرا عن شكوكه في الطابع العقلاني لعدم مشاركة موسكو في القمم الهامة، وكذلك في العقوبات المفروضة عليها.
 
وأشار الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رفض دعوات رؤساء وزراء المناطق الفدرالية، معلنا أن مسألة عودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبار "لن يتم حلها قبل تغير الوضع حول القرم وشرق أوكرانيا".
روسيا اليوم
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