ترامب يستعين بقادة "G7" في حربه مع وسائل الإعلام في بلاده!

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كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن السؤال الذي وجهه إليه قادة الدول السبع الكبرى، أكثر من غيره، في قمة بياريتز الفرنسية.

وكتب ترامب على حسابه في "تويتر" بهذا الشأن يقول: "السؤال الذي طُرح علي أكثر من غيره من قبل قادة العالم الآخرين الذين يعتقدون أن الأمور في الولايات المتحدة تسير بشكل رائع، وأننا الآن أكثر قوة من أي وقت مضى: السيد الرئيس، لماذا تكره وسائل الإعلام الأمريكية بلادكم بهذه القوة؟ لماذا هي تتمنى لها الفشل؟".

يذكر أن ترامب على علاقة غير ودية بوسائل الإعلام في بلاده منذ أن وصل إلى البيت الأبيض، حيث لا يترك مناسبة من دون أن يوجه انتقادات لاذعة لها.

المصدر: RT