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ترامب يقترح فكرة جهنمية للقضاء على الأعاصير!

26
AUGUST
2019
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اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به موقع "آكسيوس" للأنباء والتكنولوجيا.

وأورد الموقع، أمس الأحد، أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع ترامب على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل الرئيس الأمريكي إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير، التي تتشكل فوق السواحل الإفريقية، عبر إلقاء قنبلة نووية في عين الأعصار.

ولم يحدد موقع "آكسيوس" متى جرى هذا النقاش.

ووفق مصدر مطلع ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأمريكي مثل هذا الاقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

وأشار موقع "آكسيوس" إلى أن ترامب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى.

من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا في الإدارة قال إن "الرئيس ترامب لم يقصد شيئا سيئا".

وفكرة ترامب ليست جديدة بحسب الموقع، فالاقتراح تم تقديمه في الأصل من قبل عالم حكومي في الخمسينات من القرن الماضي خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور.

وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.

وتتعرض الولايات المتحدة بانتظام لأعاصير قوية، وفي عام 2017 بات "هارفي" أقوى إعصار يضرب اليابسة الأمريكية في الـ12 عاما الأخيرة.

روسيا اليوم
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