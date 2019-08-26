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مروحية تضرب طائرة.. ومصرع جميع الركاب

26
AUGUST
2019
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قضى سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء حادث اصطدام جوي بين مروحية وطائرة صغيرة، الأحد، فوق جزيرة مايوركا الإسبانية وتحطّمهما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقد تحطّمت الطائرة والمروحية في مدينة إينكا في وسط الجزيرة عند الساعة 13:35 (11:35 ت غ)، حسبما أعلنت الحكومة الإقليمية لجزر الباليار في حسابها على تويتر.

وأعلن متحدّث باسم الشرطة مصرع جميع من كانوا على متن المروحية، البالغ عددهم 5 أشخاص. كما أكد أن الطائرة الصغيرة كان على متنها شخصان لقيا مصرعهما.

وتابع المتحدّث أن المروحية مسجّلة في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة إن الطائرة والمروحية تحطّمتا في حقل.

وأعلن الدفاع المدني أن الطائرة الصغيرة، وهي من النوع الفائق الخفّة، كان على متنها إسبانيان، فيما كان على متن المروحية ألمانيان مع طفليهما بالإضافة إلى طيّار إيطالي.

وأعلنت الحكومة الإقليمية في أرخبيل البليار "عدم وجود ناجين".

وبحسب الصحف المحلية فإن الأسرة الألمانية كانت تقوم بجولة جوية فوق مايوركا.

وأعلنت رئيسة منطقة البليار فرانسينا أرمنغول الحداد الرسمي ثلاثة أيام في الأرخبيل.

وقدّم رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز تعازيه لعائلات الضحايا، معلنا في تغريدة أنه "يتابع بقلق الأخبار الواردة من مايوركا".

وتُعتبر مايوركا وبقية جزر الباليار الإسبانية مقصدا سياحيا رائجا لدى الإسبان والسياح الأجانب، خصوصا في فصل الصيف.

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