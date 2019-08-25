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الحوثيون يشنون "أكبر" هجوم صاروخي باليستي على السعودية

25
AUGUST
2019
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أعلنت القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم واسع بـ 10 صواريخ باليستية على جنوب السعودية، قائلة إن العملية خلفت عشرات القتلى والجرحى بين عناصر الجيش السعودي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره بهذا الصدد: "في عملية واسعة جدا القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان، استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأضاف سريع أن العملية الصاروخية "أصابت قيادة الجيش السعودي بالرعب والهلع وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

وشدد على أن هذه العملية تعتبر الأكبر للقوة الصاروخية للحوثيين بالأسلحة الباليستية المتوسطة "منذ بدء العدوان".

ولفت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم"، وختم بالقول: "نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في عدوانه وحصاره"

روسيا اليوم
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